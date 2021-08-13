Потери страховых компаний из-за стихийных бедствий в 2021 году достигли $40 млрд

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Потери страховых компаний в первом полугодии 2021 года вследствие экстремальных погодных условий достигли почти $40 млрд - самой большой суммы за этот отрезок года в последнее десятилетие. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на исследование швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.

Погодные условия, вызванные изменением климата и связанные с быстрым развитием городов в районах, подверженных стихийным бедствиям, привели к "самым большим потерям [страховщиков] от стихийных бедствий" с 2011 года - после землетрясений в Японии и Новой Зеландии, отмечается в докладе. В частности, убытки страховых компаний вследствие зимнего шторма в Северной Америке 13-17 февраля достигли $15 млрд.

Исследователи Swiss Re не выступали пока с прогнозами относительно потерь страховщиков во второй половине года, однако, по словам представителя компании Мартина Бертогга, этот отрезок может стать рекордным по убыткам с учетом сильных наводнений в июле Китае и Европе.

По оценкам немецких экспертов, страховой убыток в связи с разрушительным наводнением на западе Германии может достичь €5 млрд.

Глобальный же экономический ущерб от стихийных бедствий и техногенных катастроф, включая застрахованные и незастрахованные убытки, составил $77 млрд в первой половине 2021 года, что ниже среднего показателя за десятилетие. По данным Swiss Re, в результате различных бедствий погибли или пропали без вести около 4,5 тыс. человек.