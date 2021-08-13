"Роснефть" в I полугодии получила 382 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" по результатам первого полугодия 2021 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящуюся к акционерам, в размере 382 млрд рублей ($5,1 млрд) против 113 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка "Роснефти" за отчетный период выросла на 39,6%, до 3,9 трлн рублей.

Показатель EBITDA в январе - июне 2021 года увеличился в годовом выражении в 2,1 раза, составив 1,02 трлн рублей.

Во втором квартале 2021 года чистая прибыль "Роснефти" возросла в годовом выражении на 56,4%, до 233 млрд рублей, а выручка - на 24,8%, достигнув 2,17 трлн рублей. Показатель EBITDA на 28,3% превысил показатель за второй квартал 2020 года и составил 571 млрд рублей.

"Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила в I половине 2021 года снизить сумму финансового долга и торговых обязательств на $5,9 млрд, в т.ч. сумму финансового долга - на $2,6 млрд. Сократившись за полугодие практически на треть, значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 1,7х. Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается сохранением низкой доли краткосрочной части финансового долга: за отчетный квартал показатель сохранен на уровне 14%. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов с учетом доступных кредитных линий поддерживается на уровне, кратно превышающем краткосрочную часть финансового долга", - добавили в компании.