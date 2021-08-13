"Роснефть" увеличила добычу жидких углеводородов во II квартале до 47,8 млн тонн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Добыча жидких углеводородов "Роснефти" за второй квартал 2021 года составила 47,8 млн тонн, что на 5,1% больше, чем в предыдущем квартале, следует из пресс-релиза компании по итогам отчетного периода.

В целом добыча углеводородов за второй квартал выросла на 4,4%, до 4,973 млн б. н. э. в сутки. Добыча газа увеличилась квартал к кварталу на 7,3%, до 16,07 млрд куб. м.

Объем переработки нефти сохранился на прежнем уровне и составил 26,36 млн тонн. Компания увеличила реализацию нефтепродуктов на 7,5%, до 25,9 млн тонн.