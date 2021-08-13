Чистая прибыль МОЭК по МСФО в первом полугодии выросла на 70,9%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам первого полугодия получила 8,97 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 70,9% больше показателя за аналогичный период 2020 года, следует из сообщения компании.

Выручка компании увеличилась в годовом выражении на 22,3% - до 100,75 млрд рублей.

Операционная прибыль МОЭК выросла в 1,8 раза, до 11,8 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 11,57 млрд рублей против 6,44 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года. Показатель EBITDA вырос на 35,3%, до 20,78 млрд рублей.

При этом во втором квартале МОЭК получила чистый убыток в размере 2,3 млрд рублей, а выручка при этом увеличилась на 6,9%, до 26,52 млрд рублей.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".