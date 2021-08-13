Почта России запустила сеть почтоматов в Петербурге и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Почта России в Петербурге и Ленинградской области начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" в пятницу.

"В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже действуют более 170 почтоматов. <...> Помимо уже действующих устройств, осенью мы планируем установку еще 100 почтоматов на Северо-Западе: 80 - в Северной столице и Ленинградской области, а также 20 - в других областях региона", - привели в пресс-службе слова заместителя директора по электронной коммерции макрорегиона Северо-Запад АО "Почта России" Елены Васильевой.

В настоящее время компания открыла 500 почтоматов в России, ее клиентам также доступны 1 500 партнерских устройств, из которых они могут забирать свои посылки. Ожидается, что до конца осени почтоматы Почты России появятся в 37 городах страны с населением от 500 000 человек. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры и в клиентских центрах Почта Банка, около 400 почтоматов разместятся в почтовых отделениях.

АО "Почта России" - крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов - свыше 42 тыс. точек, порядка 80% из которых находятся в малых населенных пунктах.