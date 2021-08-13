"Газпром" в I полугодии получил 718,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Газпром" по итогам января - июня 2021 года получил 718,31 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 253,87 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка "Газпрома" в первом полугодии выросла на 46,2%, достигнув 2,754 трлн руб.

Валовая прибыль компании увеличилась в 2,17 раза, до 1,405 трлн руб., а прибыль до уплаты налогов составила 823,42 млрд руб. против убытка в размере 334,62 млрд руб. в январе - июне 2020 г.