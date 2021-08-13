Самозанятые в Новосибирской области накопили около 25 млн рублей налоговой задолженности

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Самозанятые в Новосибирской области с начала прошлого года накопили около 25 млн рублей налоговой задолженности. Всего за прошлый год эта категория граждан выплатила более 200 млн рублей налогов, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

"В этом году у нас исчислено более 200 млн рублей налогов. К сожалению, есть уже и задолженность в размере приблизительно около 25 млн рублей по данной категории налогоплательщиков. Работать по урегулированию задолженности с этой категорией налогоплательщиков нам придется аналогично, как и с другими, никаких особенностей нет", - сказал он.

Легостаев отметил, что сумма налога была исчислена по льготным ставкам 4% или 6% в зависимости от источника доходов. При этом 85% всех чеков самозанятые выдали физическим лицам, 15% чеков получено от оказания услуг юридическим лицам. "Непонятно, почему не уплачивается задолженность, все-таки 25 млн рублей это достаточно большая сумма, учитывая общую массу поступивших платежей за это время", - отметил руководитель управления.

Он подчеркнул, что служба ведет работу по выявлению злоупотреблений использования данного режима налогообложения и формирует списки недобросовестных работодателей, которые в частности умышленно регистрируют своих бывших работников в качестве самозанятых. На контроле находятся 224 юридических лица.

Алексей Легостаев добавил, что ежемесячно в регионе регистрируются около 4 тыс. человек в качестве самозанятых. За прошедший период текущего года соответствующий статус получили 27 тыс. физических лиц. Общее количество жителей Новосибирской области, которые зарегистрированы в качестве самозанятых и могут работать за пределами области, составляет 56 тыс. Количество самозанятых, которые работают на территории Новосибирской области, но прописаны на другой территории - более 60 тысяч.