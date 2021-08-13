Рекордные за три года $720 млн перевели в июне из России в страны СНГ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов из РФ через платежные системы в страны СНГ составил в июне $720 млн, что на 14% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ.

Объем переведенных средств в СНГ в июне оказался максимальным за последние три года, превысив показатель июня 2019 года и 2020 года ($527 млн и $631 млн соответственно).

За прошедшее полугодие наибольший объем переводов в СНГ также пришелся на июнь, опередив показатель января на 76%. Тогда из России в эти страны было отправлено $408 млн.

В 2019 и 2020 годах пик переводов пришелся на июль ($607 млн и $686 соответственно). При этом максимальный объем переводов в первой половине 2019 года пришелся на май ($534 мл), а в 2020 году, как и в текущем, - на июнь.

В среднем физические лица в июне этого года переводили в страны СНГ $269, что меньше среднего чека перевода за аналогичный период 2020 года ($288), 2019 года ($391) и 2018 года ($358).

В статистику регулятором были включены данные платежных систем Contact, "Вестерн Юнион", "Золотая корона", "Юнистрим", а также данные "Почты России".