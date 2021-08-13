"Алроса" в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 16,3 раза

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО по итогам I полугодия 2021 года увеличилась в 16,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 54,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA "Алросы" за отчетный период вырос в 2,6 раза - до 79 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,5 раза и достигла 184,4 млрд руб.

Свободный денежный поток в январе - июне составил 64,7 млрд руб., причем во втором квартале он оказался равен 12 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA оказалось на уровне минус 0,2х на конец первого квартала 2021 года. Чистый долг "Алросы" на конец июня составил минус 29,9 млрд руб. против минус 21,7 млрд руб. на конец марта 2021 года.

Чистая прибыль компании во II квартале выросла на 26% по сравнению с предыдущим кварталом и в 115 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30,2 млрд руб. EBITDA выросла в 389 раз в годовом выражении - до 45,5 млрд руб.

Прогноз

"Алроса" понизила прогноз по капитальным затратам на 2021 год до 21 млрд руб. против 25 млрд руб. за счет переноса сроков платежей. Компания также сохранила ориентир по производству алмазов на 2021 год на уровне 31,5 млн карат с потенциалом роста на 5%.

"Наш взгляд рынок конечного потребления остается оптимистичным, мы видим более быстрое, чем предполагали ранее, восстановление рынка. В то же время предложение алмазов ожидаемо сохраняется на уровне на 20% ниже допандемийных значений при низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной перспективе", - сказал замглавы компании Алексей Филипповский, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.