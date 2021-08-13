В Томской области открылась первая площадка для развития легкой и беспилотной авиации

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Компания Sibaircraft открыла летную площадку для развития легкомоторной авиации в Томской области и Сибири под Томском в пятницу. Она станет первым опорным пунктом по пилотному проекту "Тайга", упрощающему использование грузовых дронов, на нем будут отрабатываться технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов, сообщил журналистам глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований (ФПИ) Владислав Сычков.

Особый правовой режим, упрощающий использование авиационных беспилотников (БПЛА) по проекту "Тайга", планируется ввести в Томской области в 2021 году. Его принятие позволит сократить с нескольких дней до нескольких часов время, необходимое для получения разрешения на вылет, и решить другие юридические и практические вопросы применения БПЛА. Во время действия правового режима до 2024 года будут отработаны механизмы применения беспилотников для бизнеса, в частности, для проверки оборудования нефтегазодобывающих компаний и доставки грузов. Впоследствии правовой режим планируется распространить на территорию всей страны.

"Есть несколько инфраструктурных задач, которые мы должны сделать. Мы вместе с Sibaircraft посмотрели на модель, в том числе и финансовую: каким образом можно совместно использовать пилотируемые и беспилотные воздушные суда. Когда эта авиация объединяется, когда инфраструктура объединена в одних базовых центрах, такая модель становится очень привлекательной. В этой связи между ФПИ и Sibaircraft подписано соглашение по решению задач в рамках опытного района", - сказал Сычков.

Он уточнил, что по соглашению новая авиационная площадка, которая открылась в пятницу в деревне Березкино под Томском, станет первым базовым эксплуатационным центром, где будет работать и отдыхать внешний экипаж беспилотников, можно делать заправку, зарядку, техобслуживание дронов. Сейчас экипаж вынужден делать это на обочинах в микроавтобусах, без каких-либо технических удобств.

Также на авиационной площадке разместится центр управления полетами, откуда оператор будет регулировать движение дронов по всему региону после введения особого правового режима. Ключевая задача экспериментальной площадки по проекту "Тайга" - отработать взаимодействие пилотируемой и беспилотной техники, так как на нее будут прибывать и легкомоторные самолеты.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольшую заинтересованность в сервисах "Тайги" проявили в нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание нарушителей, незаконно находящихся в охраняемых зонах.

Больше площадок для малой авиации

Как сообщил ТАСС глава Sibaircraft Владислав Левчугов, на создание авиационной площадки было затрачено порядка 450 млн рублей, строительство заняло около трех лет. Данный социальный проект ГК "Лама" реализует (ее также возглавляет Левчугов) с целью развития легкомоторной авиации в Сибири и Томской области.

"Я сам с 2015 года летаю, и одно из препятствий, с которым я столкнулся, было отсутствие доступной и комфортной аэропортовой инфраструктуры. Для больших аэродромов и аэропортов малая авиация не выгодна - она платит меньше крупных перевозчиков, но работы с ней столько же. Поэтому малая и большая авиации во всем мире разделены инфраструктурно. И тогда я начал проектирование и создание этой инфраструктуры в родном регионе и понял, что это социальный проект - он нужен для развития малой авиации, для системы патриотического воспитания молодежи, испытания разработок в авиастроении подобных воздушных судов", - сказал Левчугов.

Проект включает взлетно-посадочную полосу шириной 28 и длиной 900 метров (в планах - удлинение до 1 200 метров), бетонную рулежную дорожку, бетонный перрон и места стоянок самолетов, вертолетную площадку, ангар, здание аэроклуба с пунктом визуального наблюдения, сплошное ограждение периметра и технические средства охраны, разработанные томской научно-производственной фирмой "Микран".

В открытии авиационной площадки принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, на время реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Томска, который из-за работ ограничивает авиасообщение с другими регионами и севером области до середины осени, новый аэродромный комплекс возьмет на себя рейсы легкомоторной авиации.

"За последние годы в России в целом и Томской области в частности мы много сделали для развития авиационной инфраструктуры и воздушных сообщений. Благодаря поддержке президента идет масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы в томском аэропорту, скоро в Богашево начнется строительство нового терминала. Мы возрождаем регулярное авиасообщение с нашими отдаленными населенными пунктами и за счет субсидирования делаем авиаперелеты доступными для жителей. Здорово, что и частный бизнес участвует в развитии малой авиации", - сказал Жвачкин.