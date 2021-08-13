В ФАС заявили, что проверка Х5 Group проходит в штатном режиме

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Антикартельная проверка в Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") проходит в штатном режиме. При этом на место проверки "Магнита" была вызвана полиция, поскольку сотрудники компании препятствуют деятельности антимонопольной службы, говорится в сообщении ФАС.

"Сотрудникам ФАС по-прежнему препятствуют в проверке АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"), им преграждают путь в офисные помещения. На место вызвана полиция. Начата проверка ООО "Ленты". Инспекция ФАС ожидала более 2 часов появления представителей проверяемой организации. Проверка в Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") проходит в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Представитель Х5 Group сообщил ТАСС, что ретейлер получил уведомление ФАС и сотрудничает со службой. "Получили сегодня уведомление от ФАС о проведении проверки, проверка уже началась, сотрудники службы запрашивают документы, компания предоставляет", - сказал он.