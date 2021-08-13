Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца и утят с двух предприятий Германии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешает поставки инкубационного яйца и суточных утят с двух предприятий Германии. Об этом говорится в сообщении организации.

"Россельхознадзор по результатам анализа полученных от компетентного ведомства Германии материалов принял решение возобновить с 12 августа 2021 года поставки в Россию инкубационного яйца и суточных утят с двух предприятий Германии, расположенных на благополучных по гриппу птиц территориях: инкубатор компании Cherry Valley Farms Ldt (район Меркиш-Одерланд); утководческая ферма Wriezen-Homburgsh he компании Cherry Valley Farms Ldt (район Меркиш-Одерланд)", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в организации, ограничения на ввоз в Россию птицеводческой продукции и живой птицы из района Меркиш-Одерланд Германии были введены 20 февраля 2021 года в связи с ухудшением там эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.