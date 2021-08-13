ЦБ сообщил о снижении в июле годовой инфляции до 6,46%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Банк России отметил снижение в июле годовой инфляции в России на 0,04 процентного пункта (п.п.) - до 6,46%.

"В июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п.п. - до 6,46%. Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент - темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов", - говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.