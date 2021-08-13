В Минстрое призвали ускорить подготовку к переходу на цифровое проектирование в госзаказе

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Подготовку к переходу на технологии информационного моделирования (ТИМ), которые с 1 января 2022 года станут обязательными для строящихся за бюджетные средства объектов, необходимо ускорить, считает замминистра строительства и ЖКХ России Александр Козлов.

"Уже поздно экспериментально-правовой режим проводить. С 1 января все введется. Надо уже бежать и обучать, участвовать в деятельности рабочей группы, которую мы создали, формировать план мероприятий. Мы все материалы разослали. Прошу всех цифровиков посмотреть, что происходит в строительстве. Иначе с 1 января будет как всегда "подвиг", - сказал замминистра в пятницу на форуме "Цифровая эволюция" в ходе сессии "Цифровая трансформация государственного управления".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.

В основе информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году.