Группа "Роснано" в I полугодии получила прибыль в 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Роснано" по итогам первого полугодия 2021 года составила 3,3 млрд рублей против убытка в размере 0,5 млрд рублей за сопоставимый период прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба группы.

"Команда обеспечила рост ключевых финансовых показателей по РСБУ за первое полугодие: рост выручки в 6,5 раза - до 17,3 млрд рублей; рост валовой прибыли в пять раз - до 10,6 млрд рублей <…> Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей против убытка 0,5 млрд рублей за сопоставимый период прошлого года", - говорится в сообщении.

По сравнению с показателями на конец 2020 года обеспечено увеличение стоимости активов компании на 7% - до 114,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов также возросла на 17% - до 22,4 млрд рублей. "Одна из побед команды - рост стоимости OCSiAl, первого и единственного в мире производителя графеновых нанотрубок. Портфельная компания успешно закрыла серию раундов по привлечению инвестиций - в сумме более $100 млн - и получила оценку около $2 млрд", - отмечает пресс-служба.

Положительная динамика в первую очередь обусловлена инвестиционными доходами. Компания осуществила ряд прибыльных выходов, а также получила распределения от инвестиционных фондов, в том числе по проектам ветроэнергетики. Компания продолжает работу по повышению операционной эффективности. Управленческие расходы снижены на 39%.

"Мы ведем активную работу по повышению стоимости активов текущего портфеля с целью наращивания прибыли в рамках дальнейших сделок. Развитие партнерских отношений, расширение присутствия продуктов наших компаний в технологических цепочках, а также формирование новых научно-технических заделов подтверждают эффективность выбранного вектора. Группа заинтересована в дальнейшем реинвестировании средств от прироста в интересах повышения стоимости портфеля и развития компетенций в наукоемких отраслях", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления по экономике и финансам УК "Роснано" Максима Сахарова.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. В 2020 году убыток группы по РСБУ составил 37,198 млрд руб., выручка - 13,606 млрд руб.