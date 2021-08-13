"Аэрофлот" пообещал сохранить прямые рейсы из регионов на юг России в 2022 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" сохранит прямые рейсы из регионов на юг России на зимний период и продолжит их в 2022 году. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.

"Программа разлетов из регионов России - напомню, что такой программы в постсоветское время у Аэрофлота не было, только во времена СССР Аэрофлот летал из региональных центров - эта программа совершенно точно "выстрелила". Наш прогноз оправдался и очень успешно развивается. Она [программа] сохранится на зимний период, безусловно, с учетом сезонных зимних ограничений. Мы планируем также ее продолжать и в 2022 году", - сказал глава "Аэрофлота".

По его словам, с учетом накопившегося опыта программа станет более интересной и более доступной.

С 24 мая перевозчик запустил первые прямые рейсы из 13 российских городов в Краснодарский край и Крым. Сейчас перелеты на юг осуществляются из Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Сургута, Сыктывкара и Красноярска.