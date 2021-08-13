"Газпром нефть" готовит проект по утилизации углекислого газа в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть-Оренбург" может стать площадкой для реализации пилотного проекта декарбонизации экономики Оренбургской области. Система предполагает улавливать углекислый газ на предприятиях и реализовывать его на рынке для последующего использования в металлургии и нефтяной промышленности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Решение уже концептуально принято компанией "Газпром нефть", детали и сроки реализации находятся в проработке. Такой системы сегодня нет ни в одном регионе России. В случае успешной реализации пилотного проекта он может быть масштабирован на восток области и на соседние регионы", - говорится в распространенном сообщении.

При обсуждении деталей проекта с представителями компаний губернатор региона Денис Паслер отметил, что Оренбургская область - "самая подходящая территория для реализации проектов в рамках работы по декарбонизации промышленных секторов". По его словам, которые приводит в сообщении пресс-служба, инициатива также позволит региону улучшить экологическую ситуацию и существенно снизить количество выбросов, даст возможность для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, общего развития экономики.

"Оренбургская область может стать флагманским регионом по утилизации СО2. Для этого у нас есть необходимые ресурсы и компании, где можно внедрить новую технологию. Декарбонизация позволит улавливать СО2 на предприятиях и вместо выбросов в атмосферу реализовывать его на рынке, где он активно используется в металлургии и нефтяной промышленности", - цитирует пресс-служба вице-губернатора - заместителя председателя правительства области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова.

"Газпромнефть-Оренбург" (дочернее добывающее общество "Газпром нефти") работает на территории трех районов Оренбургской области, занимает второе место по уровню нефтедобычи в регионе. Производственная деятельность ведется на 11 лицензионных участках, включающих в себя девять месторождений углеводородного сырья. Численность сотрудников предприятия - свыше 1 100 человек. Как уточняется на сайте компании, за десять лет деятельности в Оренбургской области накопленная добыча "Газпромнефть-Оренбурга" достигла 40 млн тонн нефтяного эквивалента.