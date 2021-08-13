Количество экспортеров в Курганской области увеличилось на 10% в первом полугодии

ТАСС, 13 августа. Количество предприятий-экспортеров увеличилось в Курганской области в первом полугодии 2021 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 265. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов сообщил, что в первом полугодии 2021 года количество экспортеров увеличилось на 10%, а общий вес экспортных товаров превысил 125 тыс. тонн. Основной объем экспорта приходится на Казахстан, США, Узбекистан, Бельгию и Киргизию", - сообщили в пресс-службе, уточнив ТАСС, что число предприятий-экспортеров в первом полугодии 2021 года выросло до 265.

В регионе действует Центр поддержки экспорта. И объем экспорта, организованного при участии центра, вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $0,6 млн до $3,9 млн, отметили в правительстве. В частности, благодаря ему первую отгрузку своей продукции во Францию осуществило ООО "Сенсор" (выпускает трубопроводную арматуру, оборудование для нефте- и газодобычи и переработки, фланцы и фланцевый крепеж).

"Мы получаем запросы на поставку курганских товаров со всего мира. Из Казахстана запрашивают рыбу, из Китая - кондитерские изделия. В Китай, помимо стандартных зерна и леса, в этом году поставляем мыло с лечебными грязями озера Медвежье. Надеемся, что в скором времени лечебная косметика из Кургана будет продаваться и во Вьетнаме", - цитируют в пресс-службе руководителя Центра поддержки экспорта Аллу Сагоякову.

Курганская область входит в десятку регионов страны с наименьшей бюджетной обеспеченностью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития, предусматривающую в том числе меры по развитию экономики региона.