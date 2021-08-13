Goldman Sachs назвал маловероятным рост добычи нефти в ОПЕК из-за дельта-штамма

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Призыв администрации США к ОПЕК усилить восстановление добычи для снижения цен нефти вряд ли приведет к росту добычи странами альянса, считают в банке Goldman Sachs, с его отчетом ознакомился ТАСС.

В краткосрочном периоде резкий рост добычи маловероятен из-за угрозы распространения дельта-штамма коронавируса, который уже привел к новым ограничениям, объясняют аналитики банка.

При этом дополнительные объемы нефти рынку к концу года бы не помешали на фоне всеобщего пессимизма производителей и того, что потенциальная ядерная сделка между США и Ираном забуксовала. В случае ее заключения Иран мог бы освободить из под санкций около 1,3 млн б/с добычи, указывало ранее МЭА.

"Таким образом, воплощение в реальность просьбы США никак бы не нарушило темпы восстановления рынка", - считают в Goldman Sachs. Банк сохранил свой прогноз по цене нефти в $80 за баррель к концу этого года.

Адресованная к ОПЕК просьба Вашингтона нарастить добычу не является прецедентом, и она продиктована тем обстоятельством, что рост цен на топливо в стране уже обогнал темпы увеличения цен на нефть. При этом аналитики банка ожидают, что ситуация в таком виде сохранится и в ближайшее время, подогреваемая быстрыми темпами восстановления потребления.

Страны альянса ОПЕК+, в который входят как сами страны ОПЕК, так и 13 стран - производителей, не входящих в эту организацию, наращивают добычу нефти с мая этого года. Так, они договорились увеличивать производство нефти темпами на 0,4 млн б/с в месяц. Таким образом, они хотят полностью восстановить сокращенные в 2020 году уровни добычи нефти полностью восстановить к сентябрю 2022 года.