Рост добычи и контроль затрат обеспечили "Роснефти" прибыль в I полугодии в 382 млрд руб.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в первом полугодии 2021 года смогла в полной мере воспользоваться постепенным восстановлением мировой экономики и спроса на сырье после прошлогоднего кризиса из-за пандемии коронавируса. Чистая прибыль "Роснефти" по итогам первого полугодия 2021 года достигла 382 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателя за весь прошлый год, отмечается в сообщении компании.
Рост добычи
Согласно данным отчетности компании, "Роснефть" продолжает поквартально увеличивать показатели добычи на фоне роста мирового спроса и постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Так, во втором квартале 2021 года добыча нефти и конденсата компанией составила 47,8 млн тонн, что на 5,1% больше показателя первого квартала. Добыча газа во втором квартале выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд куб. м. А в целом добыча углеводородов составила 452,6 млн б. н. э. (61,1 млн т н. э.), увеличившись на 5,6% квартал к кварталу.
При этом среднесуточная добыча углеводородов за второй квартал у компании выросла на 4,4%, до 4,97 млн б. н. э., что больше, чем у таких мировых мейджоров как ExxonMobil (3,6 млн б. н. э. в сутки, минус 5,2% квартал к кварталу), Chevron (3,13 б. н. э. в сутки, +0,03%), Shell (2,3 б. н. э. в сутки, минус 6,5%).
При этом во II квартале 2021 года "Роснефть" до 1,5 тыс. штук увеличила число введенных в эксплуатацию новых скважин, что почти в 2,5 раза больше показателя квартал к кварталу и на 36% год к году. Из них более 1 тыс. горизонтальных скважин, которые по удельной добыче более чем в ldf раза эффективней наклонно-направленных. Суммарная добыча жидких углеводородов на крупных проектах, запущенных с 2016 года, в первом полугодии выросла на 23% и составила 11,9 млн тонн. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 12,7%, что на 3,6 процентных пункта выше год к году.
Реализация и переработка
Поставки нефти компаний во II квартале 2021 года составили 29,2 млн тонн (квартальный рост на 16,2%, годовой на 0,3%), из которых 26,3 млн тонн в страны дальнего зарубежья (квартальный рост на 18,9%, годовой на 1,9%). При этом в восточном направлении было поставлено 13,6 млн тонн, или 51,7%.
При этом свой объем переработки нефти "Роснефть" во II квартале 2021 года в годовом выражении увеличила на 9,8%, до 26,36 млн тонн. Из них на российских заводах переработано 23,48 млн тонн (рост на 9,3% в годовом выражении). А рост переработки нефти на заводах в Германии во II квартале на 15% в годовом выражении и на 27% в квартальном (до 2,9 млн тонн) скомпенсировал квартальное снижение переработки на российских активах на 2,5% из-за ремонтных работ. При этом в целом глубина переработки выросла на 1,4 п. п. квартал к кварталу и составила 76,2%.
Также проведение ремонтных работ на российских НПЗ компании не сказалось на поставки топлива на внутренний рынок за счет формирования запасов и корректировки графиков ремонтов. Так, при небольшом снижении выпуска нефтепродуктов в РФ во II квартале 2021 года к предыдущему на 2,3%, до 22,7 млн тонн, в годовом выражении выпуск вырос на 8,4%. Из них выпуск бензина в РФ составил во II квартале 3,53 млн тонн (рост на 32,7% в годовом выражении), дизельного топлива - 6,81 млн тонн (рост на 4,3%), мазута - 5,19 млн тонн (рост на 3,8%). При этом 25% топлива, произведенного в целом за полугодие, "Роснефть" реализовала через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу при обязательном нормативе 11% (I квартал) и 16% (II квартал) по бензину и 7,5% по дизелю, что обеспечило более 40% всех биржевых продаж.
В целом компания реализовала в II квартале 25,9 млн тонн нефтепродуктов (рост на 7,5% к квартальном и на 6,5% в годовом выражении), доведя общий объем реализации за первое полугодие до 50 млн тонн.
Выручка и затраты
Благодаря росту добычи и цен на нефть выручка "Роснефти" по стандартам МСФО во II квартале 2021 года составила 2,17 трлн рублей, увеличившись на 25% в квартальном выражении, а в целом за полугодие достигла 3,9 трлн рублей ($53,7 млрд), что на 40% больше показателя 2020 года в рублях и на 26,4% в долларах.
Капитальные затраты компании в первом полугодии составили 462 млрд рублей ($6,1 млрд), что на 26% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Рост, в основном, связан с реализации в Красноярском крае проекта "Восток ойл", а также наращиванием бурения "РН-Юганскнефтегаз". В частности, как отметил в сообщении глава компании Игорь Сечин, "Роснефть" уже приступила к строительству основных объектов инфраструктуры в Красноярском крае. В портфеле компании уже около 50 контрактов на общую сумму 558,8 млрд руб. на работы по строительству первоочередных объектов проекта, энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.
При этом "Роснефть" удержала удельные затраты на добычу на уровне $2,6 за баррель нефтяного эквивалента - одном их самых низких в мире. У британской BP (без учета добычи "Роснефти") - $7,33 на б. н. э., у бразильской Petrobras - $6,5 на б. н. э.
Как отметил в сообщении "Роснефти" глава компании Игорь Сечин, высокий уровень операционной и производственной эффективности позволили значительно улучшить финансовые показатели. "На фоне улучшения макроэкономической ситуации во II квартале 2021 года, в частности, восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, компания по итогам первого полугодия 2021 года получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза", - отметил он.
Чистая прибыль и доходность
Так, чистая прибыль компании по итогам I полугодия 2021 года составила 382 млрд рублей ($5,1 млрд) против 113 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, что также в 2,5 раза больше чистой прибыли за весь 2020 год. Показатель EBITDA в январе - июне 2021 года увеличился в годовом выражении в 2,1 раза, составив 1,02 трлн рублей. Маржа по EBITDA при этом выросла на 8,8 п. п. и составила 25,5% по итогам полугодия, что является максимальным значением с начала 2019 года.
Используя удачную конъюнктуру, "Роснефть" на $5,9 млрд снизила сумму финансового долга и торговых обязательств, что позволило по итогам I полугодия сократить на треть, до 1,7х показатель чистый долг/EBITDA. Также у компании уже десятый год подряд остается положительный свободный денежный поток (СДП), который по итогам полугодия составил 505 млрд рублей ($6,9 млрд), что в 2,5 раза выше, чем годом ранее. Из них 315 млрд рублей ($4,4 млрд) во II квартале (рост на 65,8% в годовом выражении).
Прибыль для инвесторов
Ранее "Роснефть" взяла на себя обязательство выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких уровней в отрасли. Уже в июле 2021 года "Роснефть" досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 млрд рублей. "Сильные финансовые результаты за I полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года", - подчеркнул в сообщении компании Игорь Сечин.
По оценке инвестбанков, "Роснефть" входит в списки наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году. Так, американский Goldman Sachs оценивает доходность СДП и дивидендную доходность "Роснефти" на уровне 15% и 10% соответственно. Кроме того, у бумаг компании есть высокий потенциал роста стоимости, несмотря на то, что в первом полугодии акции "Роснефти" уже стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. Так, американский банк Morgan Stanley в июле повысил целевую цену за GDR "Роснефти" на 14%, до $10,5 при текущих уровнях около 555-560 рублей за акцию ($7,54 за GDR). А целевая стоимость акций компании от Райффайзенбанка - 810 рублей за штуку.