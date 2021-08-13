Рост добычи и контроль затрат обеспечили "Роснефти" прибыль в I полугодии в 382 млрд руб.

Согласно данным отчетности компании, "Роснефть" продолжает поквартально увеличивать показатели добычи на фоне роста мирового спроса и постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Так, во втором квартале 2021 года добыча нефти и конденсата компанией составила 47,8 млн тонн, что на 5,1% больше показателя первого квартала. Добыча газа во втором квартале выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд куб. м. А в целом добыча углеводородов составила 452,6 млн б. н. э. (61,1 млн т н. э.), увеличившись на 5,6% квартал к кварталу.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в первом полугодии 2021 года смогла в полной мере воспользоваться постепенным восстановлением мировой экономики и спроса на сырье после прошлогоднего кризиса из-за пандемии коронавируса. Чистая прибыль "Роснефти" по итогам первого полугодия 2021 года достигла 382 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателя за весь прошлый год, отмечается в сообщении компании.

При этом среднесуточная добыча углеводородов за второй квартал у компании выросла на 4,4%, до 4,97 млн б. н. э., что больше, чем у таких мировых мейджоров как ExxonMobil (3,6 млн б. н. э. в сутки, минус 5,2% квартал к кварталу), Chevron (3,13 б. н. э. в сутки, +0,03%), Shell (2,3 б. н. э. в сутки, минус 6,5%).

При этом во II квартале 2021 года "Роснефть" до 1,5 тыс. штук увеличила число введенных в эксплуатацию новых скважин, что почти в 2,5 раза больше показателя квартал к кварталу и на 36% год к году. Из них более 1 тыс. горизонтальных скважин, которые по удельной добыче более чем в ldf раза эффективней наклонно-направленных. Суммарная добыча жидких углеводородов на крупных проектах, запущенных с 2016 года, в первом полугодии выросла на 23% и составила 11,9 млн тонн. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 12,7%, что на 3,6 процентных пункта выше год к году.

Реализация и переработка

Поставки нефти компаний во II квартале 2021 года составили 29,2 млн тонн (квартальный рост на 16,2%, годовой на 0,3%), из которых 26,3 млн тонн в страны дальнего зарубежья (квартальный рост на 18,9%, годовой на 1,9%). При этом в восточном направлении было поставлено 13,6 млн тонн, или 51,7%.

При этом свой объем переработки нефти "Роснефть" во II квартале 2021 года в годовом выражении увеличила на 9,8%, до 26,36 млн тонн. Из них на российских заводах переработано 23,48 млн тонн (рост на 9,3% в годовом выражении). А рост переработки нефти на заводах в Германии во II квартале на 15% в годовом выражении и на 27% в квартальном (до 2,9 млн тонн) скомпенсировал квартальное снижение переработки на российских активах на 2,5% из-за ремонтных работ. При этом в целом глубина переработки выросла на 1,4 п. п. квартал к кварталу и составила 76,2%.

Также проведение ремонтных работ на российских НПЗ компании не сказалось на поставки топлива на внутренний рынок за счет формирования запасов и корректировки графиков ремонтов. Так, при небольшом снижении выпуска нефтепродуктов в РФ во II квартале 2021 года к предыдущему на 2,3%, до 22,7 млн тонн, в годовом выражении выпуск вырос на 8,4%. Из них выпуск бензина в РФ составил во II квартале 3,53 млн тонн (рост на 32,7% в годовом выражении), дизельного топлива - 6,81 млн тонн (рост на 4,3%), мазута - 5,19 млн тонн (рост на 3,8%). При этом 25% топлива, произведенного в целом за полугодие, "Роснефть" реализовала через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу при обязательном нормативе 11% (I квартал) и 16% (II квартал) по бензину и 7,5% по дизелю, что обеспечило более 40% всех биржевых продаж.

В целом компания реализовала в II квартале 25,9 млн тонн нефтепродуктов (рост на 7,5% к квартальном и на 6,5% в годовом выражении), доведя общий объем реализации за первое полугодие до 50 млн тонн.

Выручка и затраты

Благодаря росту добычи и цен на нефть выручка "Роснефти" по стандартам МСФО во II квартале 2021 года составила 2,17 трлн рублей, увеличившись на 25% в квартальном выражении, а в целом за полугодие достигла 3,9 трлн рублей ($53,7 млрд), что на 40% больше показателя 2020 года в рублях и на 26,4% в долларах.