США продолжают изучать возможность введения пошлин на карбамидо-аммиачную смесь из РФ

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле Соединенных Штатов приняла решение продолжать антидемпинговое расследование против поставок карбамидо-аммиачной смеси из России, а также из Тринидада и Тобаго. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении комиссии.

"Комиссия по международной торговле США на предварительном этапе вынесла утвердительные решения по антидемпинговому и компенсационному расследованиям в отношении карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго", - отмечается в документе.

Это означает, что американские власти допускают, что поставки этой продукции могли нанести возможный ущерб американской экономике. Окончательное решение, в том числе и по необходимости установления антидемпинговых и компенсационных таможенных пошлин, последует по итогам самого расследования, которое было начато 30 июня.

Расследование было инициировано в связи с обращением американских производителей удобрений.