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"Роснефть" в I полугодии увеличила прибыль по РСБУ до 196 млрд рублей

Это в девять раз превышает показатель годом ранее

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" по итогам января - июня 2021 года получила 196,02 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в девять раз превышает показатель годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период выросла на 44% - до 3,28 трлн рублей, валовая прибыль - в 1,7 раза, до 793,35 млрд рублей.

Прибыль "Роснефти" от продаж выросла в 20 раз - до 333 млрд рублей. Чистая прибыль до налогообложения составила 207,8 млрд рублей против убытка годом ранее.

Ранее компания отчиталась по стандарту МСФО. "Роснефть" получила чистую прибыль за первое полугодие 2021 года в размере 382 млрд рублей ($5,1 млрд) против 113 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года.

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