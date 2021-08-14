В Московском регионе заработала система мониторинга такси

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") заработала в Москве и Московской области. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"По многочисленным просьбам бизнеса система мониторинга такси будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов именно у зарегистрированных водителей. [Система] необходима для защиты водителей от переутомления и переработок: по закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю, это чистое рабочее время не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель по согласованию с водителем, но не более 12 часов, при этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что для получения идентификатора водителю (физическому лицу), у которого нет разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы или Московской области, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также пройти регистрацию в КИС "АРТ" как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных. Индивидуальному предпринимателю, у которого имеется разрешение и который сам является водителем такси, необходимо пройти регистрацию в системе, предоставив согласие на обработку персональных данных, и в личном кабинете индивидуального предпринимателя добавить сведения о себе как о водителе.

Ранее сообщалось, что КИС "АРТ" как составная часть Единой региональной навигационной системы Москвы (ГИС ЕРНИС) полностью готова к работе. Почти 97% всех активных московских и подмосковных таксистов (на вечер 30 июля - 60 тыс.) зарегистрировались в системе и получили цифровые профили. При этом на 1 августа со стороны агрегаторов был дан приоритет в распределении заказов тем, у кого уже есть цифровой профиль. Субсидии на покупку машины выдаются только зарегистрированным в системе.