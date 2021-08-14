Опрос: уверенность малого бизнеса США в стабильности упала до минимума с весны

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Уровень уверенности малого бизнеса Соединенных Штатов в экономической стабильности в августе упал до самой низкой отметки с начала марта текущего года из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal по результатам опроса, проведенного для издания компанией Vistage Worldwide.

Согласно его данным, в настоящее время только 39% предпринимателей верят, что экономические условия в стране улучшатся в течение ближайших 12 месяцев. Еще в июле ровно половина владельцев предприятий малого бизнеса верили в позитивную экономическую конъюнктуру, а весной этот показатель составлял 67%.

Число малых предприятий, которые верят в ухудшение экономической ситуации, возросло, но незначительно - до 20% при показателе в 15% за месяц до этого. При этом 22% предпринимателей признались, что рост заболеваемости коронавирусом из-за распространение дельта-варианта уже оказал влияние на их бизнес.

В опросе принимали участие более 560 малых предприятий, чей годовой доход варьируется от 1 до $20 млн.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 620,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В США в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.