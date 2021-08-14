На Кубу прибыло более 38 тонн медпрепаратов и оборудования из России

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" Минобороны России с более чем 40 тоннами гуманитарной помощи, включающей медикаменты, прибыл в пятницу вечером в гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.

По данным посольства РФ в Гаване, груз содержит лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы. На борту также прибыло более двух тонн пшеничной муки.

Помощь в аэропорту с кубинской стороны принимал вице-президент страны Сальвадор Вальдес Меса. "Эта помощь имеет большое значение для противостояния последствиям пандемии, а также в момент, когда США усиливают блокаду против нашей страны, - заявил он. - Россия всегда оказывала политическую и экономическую помощь Кубе. Позвольте мне выразить глубокую и искреннюю благодарность народу и правительству России, а также лично президенту Владимиру Путину".

В четверг в республику прибыло 41,5 тонн гуманитарной помощи из России - консервированное мясо, пшеничная мука и подсолнечное масло.

В конце июля на Кубу также поставляли помощь из России, которая была направлена по распоряжению Путина. Власти Кубы уже начали раздачу продуктов населению страны.