Объем средств на противопожарную подготовку в России увеличили более чем в два раза

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Объем средств на противопожарную подготовку увеличен более чем в два раза, дополнительно выделено 8 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки Республику Саха (Якутия).

"По результатам совещания у президента РФ Владимира Владимировича Путина принято решение дополнительно выделить на противопожарные мероприятия 8 млрд рублей, это более чем в два раза увеличивает объем средств на противопожарные мероприятия", - сообщил Трутнев.

Он отметил, что охрана лесов от природных пожаров входит в полномочия Рослесхоза. "Надо четко построить и порядок принятия решений, и ответственность. Тогда возникнет вопрос об усилении соответственных подразделений Рослесхоза. Потому что сегодня в Рослесхозе количество людей, количество техники, чтобы отвечать на такие вызовы как здесь, недостаточно", - сказал Трутнев, добавив, что вопрос надо выносить на рассмотрение правительства Российской Федерации.

Как ранее сообщали на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, в регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в 11 раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров и 82,8 тыс. га).

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. В регионе введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. 14 августа в регион прибыл Юрий Трутнев вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым.