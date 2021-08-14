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Глава ЕАО попросил Путина о поддержке по страховкам производителей сельхозтоваров

Власти региона договорились с бизнесом о стабилизации цен, организовали подвоз продуктов

МОСКВА. 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов РФ выступил с просьбой о прямой федеральной помощи по страховкам для производителей сельхозтоваров в регионе, которые рискуют из-за ЧС обанкротиться.

"У нас нет крупных компаний, которые могут себе позволить застраховать урожай. Ни одна страховая компания <…> не берется страховать урожай сельхозтоваропроизводителей, поэтому нужна прямая федеральная помощь. В противном случае это будет череда банкротств, а это значительная часть наших налоговых поступлений в казну", - сказал он.

По его словам, продолжаются работы по наращиванию дамбы. В зону подтопления могут попасть более 1,3 тыс. человек, в том числе 362 ребенка. Для проведения превентивных мероприятий задействовано 689 человек, 110 единиц техники, к развертыванию подготовлено девять пунктов временного размещения с общей вместимостью 926 человек. "Технику пришлось снять буквально со всей области, со всех объектов строительства, включая и национальные проекты", - добавил губернатор.

Также, отметил он, власти договорились с бизнесом о стабилизации цен, организован подвоз продуктов. Всего в местах подтопления дорог девять участков находятся под водой, затоплены два низководных моста.

О ситуации с паводками на Дальнем Востоке

В зону подтопления в четырех регионах ДФО попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна, добавили в пресс-службе. Более 80% пострадавших получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тыс. рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зея в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с р. Селемджа. Кроме того, отметили в пресс-службе, в августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО, поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область
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