Эксперт: федеральные СМИ нужны для повышения туристической привлекательности регионов

КОВДОР /Мурманская область/, 14 августа. /ТАСС/. Общую туристическую привлекательность регионов России необходимо повышать усилиями федеральных СМИ. Этому способствуют и нацпроекты, благодаря которым о полезном опыте и новых решениях в различных субъектах страны становится широко известно жителям других регионов. К такому мнению пришли эксперты форума "Гиперборейский диалог" в Ковдоре Мурманской области.

"Нужно понимать, что, если вы хотите расширять узнаваемость по стране, нужно приглашать федеральные СМИ", - сказала, выступая перед участниками, главный шеф-редактор объединенной редакции национальных проектов ТАСС Кристина Соловьева. Она привела в пример несколько федеральных изданий, материалы которых способствовали упоминанию и большему узнаванию субъектов страны.

"Позитивный фон можно создать яркими инфоповодами, особенно в преддверии крупных региональных событий. Но не обязательно дожидаться крупного форума, чтобы заявить о себе. Бывает, достаточно небольшой новости, которая способна "выстрелить". Например, инфоповод о том, что в Центре восстановления леопарда в Сочи родились два котенка, "облетел" все крупные издания", - подчеркнула Соловьева.

Она также пояснила, что с момента реализации в России национальных проектов у регионов есть возможность попасть на страницы федеральных СМИ. "Большой плюс освещения нацпроектов в том, что есть много направлений, где можно похвастаться своими успехами. Например, судя по заголовкам ТАСС, в Мурманской области происходит много изменений к лучшему: создаются кванториумы, открываются детские центры, однако про Ковдор у нас на портале нацпроектов только две новости, над этим надо работать" - подытожила Соловьева.

Привлекательность Ковдора

Повысить туристическую популярность и привлекательность расположенного на границе Мурманской области с Финляндией Ковдора - удаленного моногорода, где нет работы, кроме горнодобывающей промышленности, - можно с помощью брендирования территории, уверен председатель совета директоров предприятия АО "МХК "ЕвроХим", в которое входит Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), Игорь Нечаев.

"Три года назад мы придумали бренд "Ковдор - столица Гипербореи" [легендарная северная страна в древнегреческой мифологии]. Глава Ковдора Сергей Сомов все поддержал, и мы начали делать эту историю. Все жители взялись за нее для туристов, кто-то начал татуировки на камнях рисовать, у кого-то ресторан "Уют" превратился в "Гиперборею", - сказал Нечаев.

Представители градообразующего предприятия в ходе выступления на форуме добавили, что брендирование Ковдорского района проводилось не только для туристов, это еще позволило быстро и эффективно дать населению моногорода заняться чем-то, не связанным с деятельностью компании.

Медийная поддержка

Особое отношение Мурманской области к развитию туризма отметил и глава региона Андрей Чибис: "Более 250 тыс. гостей уже посетили наш Север в этом году. Каждый наш город обладает уникальностью и большим потенциалом, который важно не просто открыть, но и всесторонне развивать. Мы стали вкладываться не столько деньгами, сколько медийной пропагандой, у нас вырос поток туристов, состоятельных".

О значении поддержки развития туризма в Мурманской области, в частности, в Ковдоре, со стороны знаменитостей, медийных персон и лидеров общественного мнения, высказалась и посол FIFA и российского павильона "ЭКСПО-2020" Виктория Лопырева, которая провела в Ковдоре несколько дней в качестве туриста.

"За три дня в моих соцсетях произошел взрыв. Подписчики из разных стран спрашивали, как сюда доехать. Это не просто люди из соседних городов, это искушенные туристы, которые готовы потратить много денег здесь, на берегу одного из тысяч прекрасных озер. Нужно привлекать людей, которые имеют высокие запросы, но нужна хорошая инфраструктура. Когда пандемия закончится, мы должны сделать все, чтобы Ковдор справился с потоком туристов, которые приедут. А они точно приедут", - уверена Лопырева.

Проекты туристической инфраструктуры

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала о еще четырех точках роста туристического потенциала в регионе и масштабных проектах по развитию инфраструктуры. Это старинное село Териберка на берегу Баренцева моря, ставшее популярным после триумфа "Левиафана" Андрея Звягинцева. Здесь в 2021 году уже закончили первый участок (10 км) асфальтирования автоподъезда к популярному среди туристов месту.

"Териберка сейчас развивается как пример сохранения старинных поморских сел, развития арктических территорий, в которых полностью поменялся уклад. Сейчас они развиваются именно с точки зрения туризма. У нас в Териберке уже 18 проектов на сумму 3 млрд рублей", - сказала Кузнецова, назвав еще одной точкой притяжения туристско-рекреационный кластер "Хибины" в Кировске и Апатитах с 14 проектами развития и 2 млрд рублей в качестве инвестиций.

Новый туристический проект планируется создать на территории Печенгского муниципального округа Мурманской области. Проект "Валла-тунтури" на полуостровах Средний и Рыбачий, в рамках которого предполагается строительство причальной стенки для круизных судов, морского вокзала, укрепление берегов и оборудование набережной, объектов размещения туристов, развитие инфраструктуры туристических зон, в том числе аквацентра, горнолыжного комплекса, пешеходных маршрутов, мест экскурсионного показа, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Объем только частных инвестиций оценивается в 28 млрд рублей. Сроки реализации проекта - 2020-2026 годы.

"Мы рассматриваем туриндустрию не только как сферу для того, чтобы создавать инфраструктуру для туристов, но и для реконструкции городов и районов в целом", - подчеркнула Кузнецова, отметив один из важнейших проектов для Мурманской области - реновацию портовой территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске. Стратегией развития предусмотрено создание на территории порта крытого тематического парка, самого масштабного в России музея Арктики, конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий, апартаментов для туристов, офисных помещений, магазинов, фуд-кортов, кафе и ресторанов арктической кухни и многого другого. Проект получил название "Новый Мурманск" с объемом инвестиций около 16 млрд рублей.

Туристический потенциал

Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что практически за каждым крупным туристическим проектом в Заполярье стоят работающие в регионе крупные промышленные предприятия, которые не только заинтересованы в развитии своих основных производств, но также в создании инфраструктурных проектов для туристов, которых в Мурманской области за семь месяцев этого года побывало около 250 тыс. человек, что близко к допандемийным показателям.

"Еврохим" с Гипербореей. "Фосагро" активно вкладывает в инфраструктуру в Хибинах, "Норникель" инвестирует в большой проект "Валла-Тунтури" на полуостровах Средний и Рыбачий, в инфраструктуру совершенно иного уровня. А к ним подтягиваются и игроки поменьше", - сказал Чибис, подчеркнув, что большое количество предпринимателей пользуются преференциями резидентов Арктической зоны РФ, которых в Мурманской области уже 64. Около 30% из них реализуют проекты в сфере туризма с общим объемом инвестиций 28,7 млрд рублей.

"Нельзя недооценивать тему туризма, который уже стал полноценной отраслью экономики региона. Все обсуждают Мурманскую область сегодня. Круглый год у нас есть, что делать. Северное сияние, суровая красивая природа, морская рыбалка, лыжи, снегоходы, олени, хаски, грибы, ягоды и многое другое. Конечно, у нас есть проблемы - зона качества сервиса и инфраструктуры, здесь есть над чем работать, но это болезнь роста отрасли, все точно будет сбалансировано, если будет постоянно действующий турпоток", - подытожил губернатор.

Форум "Гиперборейский диалог" - площадка для обсуждения технологии развития туризма в удаленных городах, а также создания уникального туристического продукта. ТАСС является информационным партнером форума.