Высшая школа экономики поднялась на 200 позиций в Шанхайском институциональном рейтинге

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) поднялся на 200 позиций в Шанхайском институциональном рейтинге (ARWU), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Высшая школа экономики продемонстрировала взрывной рост в Шанхайском институциональном рейтинге (ARWU), улучшив свой результат сразу на 200 позиций. Университет перешел в диапазон 601-700 и поднялся среди российских вузов с 7-8 до 4-5 места", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что ВШЭ улучшила свои результаты в рейтинге за счет роста публикационной активности. "Политика стимулирования качественных публикаций позволяет университету последовательно расти в рейтинге. За это время "Вышка" улучшила позиции на 300 мест среди мировых вузов и продемонстрировала рост с 11-го места до 4-5 места среди российских", - добавили в вузе.

Ранее в этом году Высшая школа экономики вошла в топ-100 ARWU по математике, увеличила количество предметов до восьми, став в каждом предметном топ-листе первым из российских вузов. По пяти предметам ARWU ВШЭ является единственным представляющим Россию вузом.

Рейтинг ARWU оценивает вузы по таким параметрам как количество публикаций в Nature, Science, в коллекциях Science Citation Index - Expanded и Social Sciences Citation Index, базы Web of Science; по числу нобелевских лауреатов и обладателей премии Филдса среди сотрудников и выпускников университета; высокоцитируемых ученых. Шанхайский рейтинг публикуется с 2003 года, включает 1 000 университетов, наиболее представлены в рейтинге вузы из США и Китая.