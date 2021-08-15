ЮУЖД сэкономила почти 60 млн рублей за полгода за счет ускорения движения грузовых поездов

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Железнодорожники Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) смогли увеличить в первом полугодии 2021 года участковую (среднюю) скорость движения грузовых поездов до 52 км/ч, экономический эффект составил 59,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУЖД.

"В первом полугодии 2021 года средняя скорость движения грузовых поездов (с учетом разгона, торможения и стоянок на промежуточных станциях) на ЮУЖД увеличена на 0,3 км/ч к 2019 году и составила 52 км/ч, экономический эффект составил 59,5 млн рублей. Согласно долгосрочной программе развития ЮУЖД, за три года планируется увеличить среднюю скорость движения грузовых поездов на 2,3%, что позволит достигнуть экономического эффекта порядка 230 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, участковую скорость грузовых составов увеличивают за счет совершенствования работы по пропуску преимущественных поездов (пассажирских, пригородных и др.), технологических процессов магистрали, организации ремонтно-строительных работ.

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) - один из 16 территориальных филиалов ОАО "Российские железные дороги", эксплуатирующий железнодорожную инфраструктуру на территориях Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, частично на территории Омской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Башкортостана, а также за пределами Российской Федерации в Казахстане на территории Северо-Казахстанской области (транзитный участок на линии Курган - Петропавловск - Омск).

В 2020 году погрузка на ЮУЖД составила 73,7 млн тонн, перевезено 302 млн тонн грузов, отправлено пассажиров в дальнем сообщении 1,3 млн человек, в пригородном сообщении - 5,1 млн человек.