Кабмин уточнил требования к электросетевым компаниям по техприсоединению домов к сетям

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к электросетям. Теперь организации должны протягивать кабель к вводно-распределительному устройству (распределительному щиту), сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ фиксирует, что электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к вводно-распределительному устройству (распределительному щиту)", - говорится в сообщении.

Постановление распространяется на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Этот документ заключается между компанией, планирующей строить жилье, и местными властями по итогам аукциона на право аренды.

"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - сообщается на сайте кабмина.

В правительстве напомнили, что ранее мероприятия по технологическому присоединению разрешалось проводить до границы земельного участка, на котором располагается дом, что приводило к дополнительным расходам для застройщиков и к удорожанию жилья для граждан.