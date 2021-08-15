Экспорт собранных в Китае автомобилей в июле вырос на 180% в годовом выражении

ШАНХАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Общий объем экспорта собранных в Китае автомобилей в июле составил 174 тыс. единицы, что на 180% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные Китайской ассоциации автопроизводителей публикует в воскресенье агентство "Синьхуа". Порядка 31,5% общего объема поставок занял в июле экспорт автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Согласно подсчетам ассоциации, за январь - июль Китай продал на зарубежные рынки свыше 1 млн автомобилей. Рост данного показателя достиг 120% в годовом выражении. Что касается общего объема продаж, то за первые семь месяцев он вырос в Китае на 19,3% в годовом выражении, до 14,76 млн автомобилей.

Несмотря на общую позитивную динамику, на китайском рынке продаж автомобилей в первом полугодии в июле был отмечен спад. Согласно опубликованным в начале недели данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, общий объем розничных продаж пассажирских автомобилей в стране в прошлом месяце снизился на 6,2% в годовом выражении, до 1,5 млн единиц.