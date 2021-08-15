Глава "Победы" считает, что государство не должно компенсировать потери из-за пандемии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков считает, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери на фоне пандемии или запретов на полеты в определенные страны. Такое мнение он выразил в интервью РБК, опубликованном в воскресенье.

Государство "вообще не должно никому ничего компенсировать", отметил Калмыков. "Это наши коммерческие риски - такова жизнь", - пояснил он изданию.

В прошлом году правительство РФ просубсидировало авиакомпании на 20,9 млрд рублей за недополученные доходы за перевозку пассажиров на фоне пандемии.