"Известия": бизнес просит упростить регистрацию переведенных на газ автомашин

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) направил в правительство письмо с просьбой облегчить процедуру регистрации автомашин, переведенных на газобалонное оборудование (ГБО). С 1 июля стали обязательными требования ГОСТ в части предъявления автомобилей в аккредитованные испытательные лаборатории (АИЛ), которых в стране всего 25, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо союза.

"По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена - вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов замораживаются смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка", - приводит газета направленное в кабмин письмо СПГО. Одной из основных причин сложившейся ситуации называется ставшими с 1 июля обязательными требования ГОСТ 33670-2015, предполагающие предъявление переоборудованных машин в АИЛ, которых в России всего 25.

Авторы обращения предлагают приостановить действие ГОСТа и создать не менее 85 АИЛ и их филиалов во всех регионах РФ. На это можно направить 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой "Развитие энергетики" до 2024 года, считают в СПГО.

Если не пройти просмотр в АИЛ, переведенный на ГБО автомобиль должен быть направлен на штрафстоянку. Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру на основании подробных видеоматериалов и фотографий из пунктов переоборудования. Но так как лабораторий мало, образуется очередь. Есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за этого автовладельцы отказываются переходить на газ, отметил изданию исполнительный директор СПГО Артем Данилов.

В союзе также предлагают по аналогии с ценами на бензин воздействовать со стороны государства на цену пропана, так как подорожание пропана-бутана является одним из ключевых факторов сложившейся в отрасли ситуации. Предложено и применять типовые решения по переоборудованию, которые смогут позволить заменить экспертизу установки ГБО в лабораториях контролем на пунктах техосмотра. Критерием типовых решений должен выступить их опыт использования в России. Связка комплектов ГБО и характеристик машины обеспечит высокий уровень безопасности применяемых решений и сократит время, потраченное при лабораторной проверке автомобиля. А оформление в ГИБДД существенно ускорится, добавил Данилов.

Типовые решения

Для упрощения процедуры по переводу транспорта на ГБУ Минпромторг разрабатывает порядок формирования и ведения реестра типовых решений. "Подразумевается, что в случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, будет отсутствовать", - заявили "Известиям" в ведомстве. Сейчас идет согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, указали там. В Минэнерго считают важным утвердить разрабатываемый Минпромторгом порядок формирования типовых решений без снижения безопасности. В министерстве газете добавили, что переоборудование транспорта на метан - важнейший фактор увеличения спроса на газообразное топливо и улучшения экономической эффективности и экологичности транспорта. В Росаккредитации уточнили. что изначально ГОСТ 33670-2015 предназначен для единичных транспортных средств. "Но решением ЕЭК его действие распространено и на переоборудование автомобилей. Аккредитованная испытательная лаборатория в рамках своих компетенций обязана убедиться в том, что установленное на транспортное средство газобаллонное оборудование (ГБО) является оригинальным и сертифицированным", - объяснили газете в службе.