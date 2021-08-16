"Известия": ЦБ ждет повышение ставок по кредитам во втором полугодии 2021 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центробанк в 2021 году ожидает ужесточения ценовых и неценовых условий кредитования. Помимо этого банки могут сократить максимальный размер ссуд и срок кредитования, а также ужесточить требования к заемщикам, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Корректировки произойдут в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, второе же увеличивает цену привлечения ими средств. С марта по июль ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,5%, в последний раз изменив показатель на 1 п. п., что будет переноситься на проценты по кредитам до конца года. Повлияют и принимаемые регулятором макропруденциальные меры, рассказали газете в пресс-службе ЦБ.

В Банке России отмечают, что по сравнению с остальными, ставки по долгосрочным кредитам значительно меньше реагируют на повышение ключевой. Для их поддержания на низком уровне необходима стабильно низкая инфляция в среднем и долгосрочном периоде.

Банки пока не собираются ужесточать требования к заемщикам. "Сбербанк" улучшил ряд условий для ипотеки и уменьшил ставки на ссуды наличными под залог недвижимости, ПСБ снизил требования для МСП и изменил процесс оценки кредитоспособности потенциальных клиентов, что позволило потребителям с высоким качеством займов получать более дешевое финансирование, сообщили изданию в кредитных организациях.

Ключевая ставка ЦБ РФ, от которой зависят ставки по кредитам, находилась на минимальном уровне (4,25%) с июля 2020 года по март 2021 год. Далее из-за ускорения инфляции ЦБ начал ее постепенно повышать. 26 июля 2021 года ЦБ увеличил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых.