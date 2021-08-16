"Ъ": кабмин выделит Росатому 80 млрд рублей на строительство АЭС малой мощности

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство решило выделить почти 80 млрд рублей на программу Росатома по развитию АЭС малой мощности в 2021-2024 годах. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ.

"Правительство согласовало предельные объемы финансирования программы Росатома по строительству малых атомных реакторов для удаленных территорий РФ. На новую инициативу социально-экономического развития "Новая атомная энергетика" на 2021-2024 годы будет направлено 24 млрд рублей из федерального бюджета, а также еще до 55,9 млрд рублей из ФНБ (Фонда национального благосостояния)", - сообщает газета со ссылкой на три источника, знакомые с решением правительства от 15 июля.

"Новая атомная энергетика" входит в список 42 новых инициатив социально-экономического развития России, утвержденных правительством в июле. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, их выполнение потребует 4,6 трлн рублей на ближайшие 3,5 года, из них 736 млрд рублей - из бюджета и ФНБ.

Основная цель инициативы "Новая атомная энергетика" - разработка и строительство референтных наземных АЭС малой мощности (до 300 МВт). В частности, речь идет о строительстве первой наземной АЭС на реакторе РИТМ-200Н (55 МВт) в якутском поселке Усть-Куйга для Кючусского золоторудного месторождения. Будет разработан также технический проект установки "Шельф М" мощностью до 10 МВт и эскизный проект "Елена АМ" до 400 кВт до конца 2024. Они могут пригодиться для снабжения жителей в удаленных районах.

"Малые АЭС необходимы Росатому для расширения экспортного портфеля. По оценкам госкорпорации, спрос на малые АЭС будет расти, достигнув 23 ГВт на 2025-2040 годы, среди потенциальных заказчиков - страны Латинской Америки, Африки, Азии и Восточной Европы. Росатом стремится стать лидером и занять 20% этого рынка к 2030 году", - отмечает "Коммерсант".