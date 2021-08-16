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En+ Group получит право погашать "зеленые" сертификаты

Это даст возможность клиентам компании не проходить самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, а также не платить комиссии и не подписывать значительное число документов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. En+ Group заключила соглашение с I-REC Services B.V., согласно которому компания получит право осуществлять операции по погашению "зеленых" сертификатов, говорится в пресс-релизе En+ Group.

"Компания EN+ Group получила статус Participant, заключив соглашение с I-REC Services B.V. Согласно данному соглашению теперь компании предоставляется право не только продавать международные сертификаты возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC), но и погашать их, таким образом, оказывая полный цикл услуг по сделке", - сообщили в компании.

Директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что подписание соглашения даст возможность клиентам компании не проходить самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, а также не платить комиссии и не подписывать значительное число документов.

Сертификаты I-REC представляют собой подтвержденные документами записи о производстве соответствующего объема энергии из возобновляемых источников, могут выпускаться производителями электроэнергии и приобретаться сторонними организациями.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

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