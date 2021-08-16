"Лукойл" начал бурение первой поисковой скважины на Блоке 12 в Мексике

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Лукойл" приступил к бурению первой поисковой скважины на Блоке 12 в южной части Мексиканского залива. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что основными объектами поисковых работ являются турбидитовые отложения верхнего и нижнего миоцена. Глубина моря в районе бурения составляет 207 м. Скважина Yoti West-1Exp будет пробурена с полупогружной буровой установки Valaris 8505, которую транспортировали на Блок 12 после успешного окончания работ на Блоке 10 (скважина Sayulita-1EXP).

"По результатам бурения поисковой скважины будет проведен анализ полученных геолого-геофизических данных и принято решение о продолжении геологоразведочных работ на Блоке 12", - указывается в сообщении.

Деятельность "Лукойла" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока "Аматитлан". До этого, в январе 2014 года "Лукойл" заключил с мексиканской компанией Pemex соглашение о сотрудничестве, заложившее основы совместной работы двух компаний в области разведки и добычи нефти.

В Блок 12 компания вошла в сентябре 2017 года, выиграв тендер и подписав соглашение о разделе продукции с Национальной комиссией по углеводородам Мексики. Проект реализуется совместно с итальянской компанией Eni (доля 40% в проекте), оператором является "Лукойл" (доля 60%).