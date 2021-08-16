Сахалин намерен привлекать инвесторов из Европы для развития проектов "зеленой" энергетики

ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Власти Сахалина намерены привлекать инвесторов из стран Европы, чтобы развивать проекты в сфере экологической энергетики. В сентябре для обсуждения этого и ряда других вопросов регион посетит бизнес-делегация во главе с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллингом, сообщили в понедельник журналистам в министерстве инвестиционной политики региона.

"Региональные власти намерены привлекать европейских инвесторов в проекты в сфере "зеленой" энергетики, по модернизации объектов дизельной и угольной генерации на Сахалине. Во время прошедшей встречи представители Ассоциации европейского бизнеса проявили интерес к представленным ключевым инвестиционным проектам региона", - говорится в сообщении.

"Мы готовы развивать сотрудничество с иностранными компаниями и прорабатывать новые комплексные подходы к развитию энергетики для достижения в регионе углеродной нейтральности", - уточнил заместитель министра инвестиционной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Кроме того, сахалинские власти не исключают возможности привлечения европейского бизнеса для реализации проектов на Курильских островах и демонстрации инвестиционных возможностей островных территорий.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.