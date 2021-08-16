"Газпром нефть" зарегистрировала визуальный образ заправок для борьбы с АЗС-близнецами

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роспатент внес визуальный образ автозаправочных станций "Газпромнефть", который включает в себя графические элементы дизайна и цветовую гамму оформления - в реестр общеизвестных товарных знаков, сообщает компания.

Регистрация цельного образа АЗС была впервые применена в России. Это даст компании возможность бороться со станциями, которые довольно часто мимикрируют под стиль оформления АЗС крупнейших нефтяных компаний и выдают себя за известные бренды.

"Признание объемного обозначения АЗС общеизвестным товарным знаком произошло впервые в российской практике и конечно позволит нам улучшить защиту визуального образа станции, к которому привыкли наши клиенты", - отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

"Первоначально консервативный подход Роспатента был преодолен и прогрессивные правовые позиции были поддержаны. Новый статус товарного знака будет дополнительным эффективным инструментом для защиты интеллектуальной собственности компании", - добавила член правления компании Елена Илюхина.

Розничный бренд "Сеть АЗС "Газпромнефть" был зарегистрирован в 2009 году. За 12 лет количество автозаправочных станций увеличилось до 1397 в 46 регионах России.