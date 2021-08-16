Bloomberg: Saudi Aramco ведет переговоры с Reliance по сделке на сумму до $25 млрд

ТАСС, 16 августа. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры с индийским промышленным холдингом Reliance Industries Limited о покупке примерно 20% акций подразделения последнего на сумму от $20 млрд до $25 млрд. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, стороны могут достичь соглашения уже в ближайшие недели, однако детали сделки все еще обсуждаются, и переговоры могут затянуться или сорваться.

По данным агентства, переговоры по этой сделке длятся уже более двух лет. Мукеш Амбани, семья которого владеет компанией Reliance Industries Limited, подтвердил в 2019 году начало переговоров с Saudi Aramco по сделке на покупку акций на сумму до $15 млрд, однако обсуждения были отложены из-за начала пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть.

В июле 2021 Саудовская Аравия поставляла в Индию 613 тыс. баррелей сырой нефти ежедневно, что составляет около 10% от общего объема ее экспорта.

Согласно данным ОПЕК за 2018 год, общий объем запасов нефти в Саудовской Аравии (и, соответственно, Saudi Aramco) составляет 267 млрд баррелей. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее.

Компания Reliance Industries Limited является крупной многоотраслевой компанией, специализирующейся на энергетике, нефтехимии, текстиле, добыче природных ресурсов, розничной торговле и телекоммуникациях.