Цена на газ в Европе в ходе торгов почти достигла $580 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник почти достигла отметки в $580 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13:07 мск достигла значения в $577,4 за тыс. куб. м или €48,05 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 7,7% к цене закрытия предыдущего дня.

Ранее сегодня стало известно, что "Газпром" забронировал лишь 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре.

Цены на газ в Европе также растут на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было. Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

Прокачка газа по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа" (проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии) также остается низкой - лишь порядка 0,93 млн куб. м в сутки. Прокачка по "Северному потоку" остается на прежнем уровне. "Газпром экспорт" заявил, что продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями.