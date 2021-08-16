Имущественный комплекс шахты-банкрота "Заречная" в Кузбассе продан за 1,4 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Московская компания "Сила Сибири" приобрела имущественный комплекс градообразующего предприятия-банкрота в моногороде Полысаево в Кузбассе - шахты "Заречная". Покупателя искали в течение трех лет. После переоформления лицензии предприятие продолжит добычу и сохранит коллектив, сообщил ТАСС в понедельник конкурсный управляющий "Заречной" Григорий Третьяк.

"Оплата прошла в полном объеме за имущество шахты "Заречная" в размере 1,427 млрд рублей. [Сейчас] предстоит переоформить право собственности, лицензию на недропользование и дальше добывать и обогащать уголь. На сегодня на предприятии работают 1,5 тыс. человек, они (новые собственники - прим. ТАСС) озвучили, что будут сохранять [коллектив], планов по сокращению людей у них нет", - сказал Третьяк.

Как следует из карточки торгов, они были объявлены в мае текущего года, на них была подана только одна заявка - от АО "Сила Сибири". В июле стороны приступили к согласованию договора купли-продажи. Часть реализованного имущества "Заречной" находится в залоге у компании "Углетранс".

Покупателя на имущественный комплекс АО "Шахта "Заречная" не удавалось найти c 2018 года. Впервые он был выставлен на аукцион по стартовой цене 16,74 млрд рублей. В результате за три года цена была снижена более чем в десять раз.