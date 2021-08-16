На Ставрополье открыли завод по производству индейки

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Завод по производству индейки мощностью 2,5 тыс. тонн начал работу на Ставрополье. Он сможет покрыть потребности края и ближайших регионов, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"В крае начало работу новое производство. Завод, на котором будут перерабатывать мясо индейки, открыт в Изобильненском округе. Это еще одно звено в производственной цепочке, которую выстроила в нашем регионе компания "Агро-Плюс". На Ставрополье у нее свой инкубатор и комбикормовый завод, откормочные площадки", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что мощность цеха глубокой переработки - 2,5 тыс. тонн. Впоследствии эта цифра должна возрасти втрое.

"Этого хватит, чтобы накормить продуктами из индейки и наш край, и близлежащие регионы. Ассортимент широкий - от охлажденного и замороженного мяса, полуфабрикатов до готовых сосисок, колбас и деликатесов", - добавил глава региона.