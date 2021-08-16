"Газпром" за 7,5 месяца увеличил добычу газа на 18,1%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпром" с начала 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 18,1% (на 48,6 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 316,5 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за семь с половиной месяцев вырос на 21,5% (на 21,8 млрд куб. м), до 123 млрд куб. м, приблизившись к историческому максимуму, говорится в сообщении холдинга.

"Для сравнения, это больше объема наших поставок за весь прошлый год в Италию - одному из ключевых потребителей в Европе", - отмечает газовая компания.

В частности, "Газпром" с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 188,5%), Германию (на 41,5%), Италию (на 15,9%), Румынию (на 332,4%), Польшу (на 13,8%), Сербию (на 121,5%), Финляндию (на 27,9%), Болгарию (на 48,9%), Грецию (на 17,5%). При этом за первую половину августа "Газпром" поставил, в частности, в Германию и Польшу, существенно больше газа, чем за такой же период 2020 и 2019 годов, отмечает газовый холдинг.

Также продолжают увеличиваться поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", а совокупный объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай в августе превысил 10 млрд куб. м.

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 14,7% (на 19,6 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 506,5 млрд куб. м газа, что на 11,7% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу планирует 175-183 млрд куб. м газа. "Газпром" также повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м.