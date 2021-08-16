На Ставрополье прогнозируют рост урожая яблок и овощей

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Урожай яблок на Ставрополье уже вполовину превысил показатель прошлого года, урожай овощей открытого грунта в крае прогнозируется с ростом в 7% к прошлому году. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Уборочные работы продолжаются в садоводческих, виноградарских и овощеводческих хозяйствах региона. Урожай яблок на сегодняшний день уже составляет 740 тонн, что на 57% больше уровня прошлого года. Урожай овощей по итогам года прогнозируется в объеме 205 тыс. тонн, что на 7% может превысить прошлогодний показатель", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минсельхоза, в регионе идет уборка лука, томата, капусты, свеклы, моркови, огурцов и картофеля, выращиваемых в условиях открытого грунта. "По мере сбора и оптовой реализации овощей местными сельхозтоваропроизводителями цены на продукты "борщевого набора" значительно снизились. Так, в пределах 30 тыс. рублей за тонну стоят свекла, морковь и огурцы, в пределах 20 тыс. рублей за тонну - томат и капуста. Лук стоит 12 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба начальника отдела мелиорации и овощеводства краевого Минсельхоза Наталью Репухову.

В пресс-службе губернатора края отмечают, что аграрии региона приступили также к уборке кукурузы и подсолнечника. В хозяйствах края начата подготовка к осеннему севу озимых культур. Всего предстоит заготовить порядка 400 тыс. тонн семян.