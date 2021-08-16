Поставщика признали недобросовестным после подделки масок для больницы в Тольятти

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области признало недобросовестным поставщика медицинских масок для Тольяттинской городской клинической больницы № 5 за неисполнение контракта на сумму порядка 12,3 млн рублей, сообщили на сайте антимонопольного ведомства. Выяснилось, что поставщик направил в больницу поддельные маски.

"В Самарское УФАС России поступило обращение от Тольяттинской городской клинической больницы № 5 о включении сведений об ООО "МАРИЭЛ" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта: "Поставка средств индивидуальной защиты" (цена контракта 12 250 000 руб.). Согласно условиям контракта, поставка части товара должна быть осуществлена до 29 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Однако сроки были нарушены на неделю, а вместе с масками не были предоставлены документы "О безопасности средств индивидуальной защиты", на самом товаре не было индивидуальной маркировки. После выявленных нарушений заказчик направил мотивированный отказ от приемки товара.

В ответ исполнитель направил декларацию на товар, в которой было указано о возможности групповой маркировки. После этого представители больницы обратились к производителю доставленного поставщиком товара - ООО "Здравмедтех-М" с запросом о подтверждении или опровержении сомнений относительно производства товара этим производителем. Во время переписки выяснилось, что компания не производила эти средства индивидуальной защиты, а декларация ООО "МАРИЭЛ" оказалась подделкой.

В результате нарушений антимонопольная служба включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе УФАС по Самарской области.