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"Русснефть" и "Лукойл" могут создать СП на базе Локосовского ГПЗ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Русснефть" и "Лукойл" обсуждают возможность создания совместного предприятия на базе Локосовского ГПЗ (принадлежит "Лукойлу) для реконструкции действующих мощностей и инфраструктуры по переработке попутного газа. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает собеседник ТАСС, участие "Русснефти" в проекте обусловлено прогнозом по росту объемов добычи попутного газа на месторождениях компании в Нижневартовском районе ХМАО в краткосрочной перспективе.

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