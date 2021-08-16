"Русснефть" и "Лукойл" могут создать СП на базе Локосовского ГПЗ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Русснефть" и "Лукойл" обсуждают возможность создания совместного предприятия на базе Локосовского ГПЗ (принадлежит "Лукойлу) для реконструкции действующих мощностей и инфраструктуры по переработке попутного газа. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает собеседник ТАСС, участие "Русснефти" в проекте обусловлено прогнозом по росту объемов добычи попутного газа на месторождениях компании в Нижневартовском районе ХМАО в краткосрочной перспективе.