Путин поручил начать строительство дороги в обход Кемерова в 2021 году

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Строительство новой дороги для транзитного транспорта в обход города Кемерово стоимостью 42 млрд рублей должно быть начато в текущем году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам прошедшего 7 июля совещания с членами правительства РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области - Кузбасса обеспечить начало работ по строительству автомобильной дороги в обход г. Кемерово в 2021 году", - говорится в документе.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Федеральный бюджет профинансирует половину стоимости работ, оставшаяся часть должна быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства. Кто станет инвестором проекта, в настоящий момент неизвестно. Инвестиции должны окупиться за счет платного проезда для транзитного транспорта. Сроки начала строительства дороги ранее конкретно не назывались, так как зависели от условий инвестиционного соглашения и окончания проектирования объекта.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет начали проектирование объездной трассы и в 2020 году передали проект первого участка на экспертизу, в полном объеме проектирование планировали завершить летом текущего года. Новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. 47-километровая магистраль будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.