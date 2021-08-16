МТС до 2025 года инвестирует в цифровизацию Калмыкии более 200 млн рублей

ЭЛИСТА, 16 августа. /ТАСС/. Инвестиции компании МТС в цифровизацию Калмыкии до конца 2024 года превысят 200 млн рублей, мобильной связью и высокоскоростным интернетом будут обеспечены небольшие села с численность населения до 1 тыс. человек, сообщил ТАСС в понедельник министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

"До конца 2024 года МТС планирует инвестировать в цифровизацию Калмыкии более 200 млн рублей, построив 53 базовые станции (БС). На сегодняшний день в эксплуатацию уже введена 21 БС диапазона LTE1800. В частности, сеть МТС с начала года впервые появилась в семи небольших селах с численностью населения до 1 тыс. человек в трех районах Калмыкии", - сказал он.

Сеть МТС теперь есть в селах Красномихайловское и Ульяновское в Яшалтинском районе, Гашун, Чилгир, Привольный - в Яшкульском, Шарнут - в Сарпинском, Виноградное - в Городовиковском. В общей сложности в этих населённых пунктах проживает больше 10 тыс. человек, которые теперь получили возможность выбирать оператора связи. При этом, используя несколько услуг в комплексе, например, спутниковое ТВ и связь, жители сел могут экономить до трети своих расходов на такие цели, пояснил министр.

4G-интернет МТС в этом году заработал также еще в девяти населенных пунктах Калмыкии - в поселках Хулкута, Гашун, Цаган Аман, Аршан, Улан Хол, Верхний Яшкуль, Артезиан, а также в селах Яшалта и Малые Дербеты. В целом развитие сети МТС происходит в рамках соглашения между компанией и правительством республики. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с надёжными партнерами, ведь обеспечение качественной мобильной связи - одно из важных направлений деятельности министерства", - добавил Этеев.